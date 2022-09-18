В Чардыме два человека погибли при столкновении катера и лодки, об этом сообщают в региональном управлении безопасности жизнедеятельности населения.

По данным ведомства, инцидент произошел вчера, 17 сентября, около 22:00. На Волге была обнаружена поврежденная надувная лодка, на берег вытащили тела двух погибших мужчин.

Как сообщают в группе ВКонтакте «ЧП Саратов», два пассажира лодки погибли при столкновении с катером, сам катер скрылся с места происшествия.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.

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