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Происшествия18 сентября 2022 6:30

В Чардыме два человека погибли при столкновении катера и лодки

Савва Чуйченко

В Чардыме два человека погибли при столкновении катера и лодки, об этом сообщают в региональном управлении безопасности жизнедеятельности населения.

По данным ведомства, инцидент произошел вчера, 17 сентября, около 22:00. На Волге была обнаружена поврежденная надувная лодка, на берег вытащили тела двух погибших мужчин.

Как сообщают в группе ВКонтакте «ЧП Саратов», два пассажира лодки погибли при столкновении с катером, сам катер скрылся с места происшествия.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.

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