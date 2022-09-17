Сегодня, 17 сентября, Саратовский «Кристалл» проиграл барнаульской команде «Динамо-Алтай». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч завершили со счетом 1:3 в пользу барнаульской команды.

Ранее «Кристалл» выиграл домашний матч с барнаульской командой. 16 сентября саратовцы одержали победу со счетом 3:2.

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