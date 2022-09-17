Николай Панков: любимому Вольску – 242 года!

Вольск празднует День города. Погода - не помеха. Фото: Вольский район 64
Сегодня, 17 сентября, Вольск отмечает 242 годовщину со дня основания. Николай Панков поздравил земляков с Днем города в своем Телеграм-канале «Николай Панков. Пара слоV».
- Мы гордимся красотой нашего старинного волжского города, его богатой историей. Мы всегда стараемся сделать лучше жизнь в нем.
Самобытность и уникальная архитектура Вольска сохраняются при поддержке Вячеслава Володина. Его проекты – это Свято-Троицкий собор, Городской парк, реконструкция здания Вольского краеведческого музея, благоустройство набережной и другие.
Спасибо всем вольчанам, кто помогает делать город лучше. Вы – главное сокровище Вольска, движущая сила для решения всех проблем. Будем и дальше вместе работать на благо нашего города и его жителей. Крепкого вам здоровья и успеха во всем! – пожелал Николай Панков.
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