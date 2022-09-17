Николай Панков: любимому Вольску – 242 года!

Вольск празднует День города. Погода - не помеха. Фото: Вольский район 64

Сегодня, 17 сентября, Вольск отмечает 242 годовщину со дня основания. Николай Панков поздравил земляков с Днем города в своем Телеграм-канале «Николай Панков. Пара слоV».

- Мы гордимся красотой нашего старинного волжского города, его богатой историей. Мы всегда стараемся сделать лучше жизнь в нем.

Самобытность и уникальная архитектура Вольска сохраняются при поддержке Вячеслава Володина. Его проекты – это Свято-Троицкий собор, Городской парк, реконструкция здания Вольского краеведческого музея, благоустройство набережной и другие.

Спасибо всем вольчанам, кто помогает делать город лучше. Вы – главное сокровище Вольска, движущая сила для решения всех проблем. Будем и дальше вместе работать на благо нашего города и его жителей. Крепкого вам здоровья и успеха во всем! – пожелал Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.