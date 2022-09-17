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Общество17 сентября 2022 9:44

Роман Бусаргин проконтролировал ремонт старого корпуса областной детской больницы

Наталия Калинина
Фото: Роман Бусаргин на стройке в Саратове

Фото: Роман Бусаргин на стройке в Саратове

Роман Бусаргин проконтролировал ремонт старого корпуса областной детской клинической больницы, о чем сегодня, 17 сентября, сообщает правительство области.

Подрядчик занимается сносом ветхого здания, на месте которого построят шестиэтажный корпус. Строители делают каркас административно-хозяйственного корпуса. На объекте задействованы 40 человек. Готовится закупка оборудования.

- В рамках государственной программы город получает новое шестиэтажное здание областной детской больницы с современным диагностическим оборудованием. Со старым зданием давно пора было распрощаться, - отметил Роман Бусаргин.

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