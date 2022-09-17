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Общество17 сентября 2022 9:36

В Балаково нашли труп мужчины в канаве

Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 17 сентября, в Балаково нашли труп мужчины в канаве. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, днем прохожие обнаружили тело в канаве между домами по улицам Энгельса и Рабочей. Оказалось, что оно принадлежит 60-летнему местному жителю. Сотрудники областной службы спасения извлекли тело из канавы. Телесных повреждений на нем не имеется.

Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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