В Заводском районе отключили воду до полуночи

Сегодня, 17 сентября, в Заводском районе Саратова отключили воду до полуночи, о чем сообщает ООО «КВС».

Работы на водопроводных коммуникациях идут по адресу Ростовская,14. Из-за них пришлось прервать подачу холодной воды для абонентов по адресам Ростовская, 14, 16, 16а, 36, 34/36.

Коммунальщики обещают восстановить подачу воды к полуночи.

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