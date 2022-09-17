В Заводском районе отключили воду до полуночи

Сегодня, 17 сентября, в Заводском районе Саратова отключили воду до полуночи, о чем сообщает ООО «КВС».
Работы на водопроводных коммуникациях идут по адресу Ростовская,14. Из-за них пришлось прервать подачу холодной воды для абонентов по адресам Ростовская, 14, 16, 16а, 36, 34/36.
Коммунальщики обещают восстановить подачу воды к полуночи.
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