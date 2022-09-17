Роман Бусаргин на стройке в Елшанке

Сегодня, 17 сентября, губернатор Роман Бусаргин посетил строительную площадку нового противотуберкулезного диспансера, о чем сообщает правительство области.

Строители снимают грунт, готовят территорию к работам в зимний период. Начинается разработка котлованов под фундамент лечебных корпусов. Вскоре будет сделана временная автомобильная дорога. Роман Бусаргин поручил завершить работы нулевого цикла в этом году, на реализацию проекта выделено 1,2 миллиарда рублей.

- Скоро у нас появится полноценный лечебный городок. Средства на его создание выделены в рамках федерального, областного финансирования и поддержке Вячеслава Володина. Уже заключен контракт на организацию работ, - сказал Губернатор.

Новый противотуберкулезный диспансер появится в поселке Елшанка, рядом с инфекционной больницей. Он рассчитан на 453 круглосуточные койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации, диспансерное отделение на 200 посещений в смену. В больнице будет восемь корпусов общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Проект рассчитывают сдать за три года. В диспансере будут трудиться 1200 медработников.

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