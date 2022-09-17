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Общество17 сентября 2022 6:20

Саратовцев предупредили о тумане на дорогах

Наталия Калинина
Туман в Саратове

Туман в Саратове

Сегодня, 17 сентября, саратовцев предупредили о тумане на дорогах. Региональная Госавтоинспекция напоминает, на выходных в регионе установилась пасмурная и влажная погода, а значит автомобилистам и пешеходам нужно быть предельно внимательными.

Водителям необходимо быть осторожными, так как в туман объекты кажутся более отдаленными, чем в действительности. Ориентироваться лучше по деревьям, столбам, находящимся у края проезжей части. Необходимо включать противотуманные фары, как передние, так и задние. Дальний свет использовать не стоит, так как он рассеивается и только ослепляет встречный транспорт.

Пешеходам нужно двигаться особенно аккуратно, а на одежде иметь световозвращающие элементы.

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