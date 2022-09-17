Ярмарка на Театральной площади началась в Саратове

Ярмарка в Саратове

Сегодня, 17 сентября, на Театральной площади проходит традиционная ярмарка «выходного дня». Об этом напоминает мэрия Саратова.

Саратовцы смогу купить сезонные овощи и фрукты, хлеб и кондитерские изделия, крупы и мед, мясные продукты, а также свежую рыбу.

Другие ярмарки открылись в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечение улиц Пензенская и Томская, а также в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61.

За справками можно обращаться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области: 51-77-12 (суббота, до 14:00) и 50-70-17 (будние дни).

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