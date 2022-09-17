Возле цирка в Саратове насмерть сбили мужчину

Фото: ГИБДД Саратов

Сегодня утром, 17 сентября, в самом центре Саратова насмерть сбили мужчину, о чем сообщает ГИБДД города Саратова.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 6:20 на против дома 61 по улице Чапаева, то есть у цирка имени Никитиных. 24-летняя девушка на Kia сбила пешехода насмерть.

На вид погибшему примерно 40 лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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