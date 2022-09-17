Сегодня, 16 сентября, в Саратове ожидается легкий дождь, сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +13 градусов утром до +21 в середине дня. Переменная облачность, слабый дождь с утра и в середине дня. Ветер слабый до 4 м/с, отдельные порывы могут достигать 9 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +23 градусов, облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможна гроза.

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