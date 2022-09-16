Фото: Следственный комитет

Рабочий из Энгельса пострадал при падении автопогрузчика, об этом сообщает управление регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, сегодня, 16 сентября, в вечернее время, 43-летний кладовщик занимался уборкой на одном из строительных складов Энгельса. Из-за влажного грунта в его сторону начал съезжать автопогрузчик. Избегая наезда, мужчина отпрыгнул в сторону и упал на землю.

Коллеги рабочего вызвали медиков, пострадавший был госпитализирован с травмами. Опасным случаем на рабочем месте заинтересовались следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.