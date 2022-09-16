Саратовский пенсионер перевел мошенникам 250 тысяч рублей, сообщает региональное ГУ МВД.

Звонок от мошенников поступил 78-летнему пенсионеру из Фрунзенского района. Неизвестная женщина уверяла, что гражданину полагаются 450 тысяч рублей компенсации за ранее приобретенные им лекарства, теперь, якобы, признанные государством фальсификатом. Деньги предлагалось перевести из московского банка в саратовский филиал, как только пенсионер оплатит оформление документов и услуги курьера.

Обмануть старого человека оказалось не сложно - хватило фотографии якобы постановления суда и переключения на фальшивых сотрудников банка. Поверив мошенникам, пенсионер перевел на различные счета около 250 тысяч рублей. Лишь позднее, не дождавшись компенсации, мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

- Если вам сообщили о выигрыше или поступили предложения о получении каких-либо компенсаций за приобретенные товары, лекарства или биологически активные добавки, то скорее всего, это мошенники. Никаких разговоров или переписок с ними вести не нужно. Ни в коем случае нельзя сообщать им паспортные данные, информацию о банковских картах, пин-коды, пароли. Тем более не следует переводить деньги на неизвестные счета.

ГУ МВД России по Саратовской области также обращается к родным и близким пенсионеров: доведите эти рекомендации до своих пожилых родителей и других родственников, чтобы оградить их от неприятностей. Необходимо постоянно разъяснять находящимся в преклонном возрасте родственникам о том, что ни в коем случае не следует идти на поводу у незнакомцев. Причем это не зависит от того, пришли они лично либо позвонили по телефону. Настаивайте на том, чтобы пенсионеры всегда советовались с вами, прежде чем осуществлять любые операции с наличностью, - напомнили в ГУ МВД.

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