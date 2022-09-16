фото: ГУ МЧС

В Саратове горела квартира на первом этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 16 сентября, в Саратове произошел пожар. В 16:57 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании на первом этаже в пятиэтажке по адресу Чернышевского, д.130.

На место пожара выехали 3 пожарных расчета, общая площадь возгорания составила 4 кв.м. Пострадавших нет.

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