Сенатором от Саратовской области стал экс-посол в Китае. Об этом сообщает в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Роман Бусаргин наделил Андрея Денисова полномочиями сенатора в Совете Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Саратовской области.

Андрей Денисов 1952 года рождения, В 1974 году окончил МГИМО МИД СССР. Владеет китайским и английским языками.

В 1973—1981 гг. — переводчик, экономический и торговый представитель Советского Союза в КНР.

В 1981—1991 гг. — эксперт Международного отдела ЦК КПСС по Китайской Народной Республике.

В 1992—1997 гг. — советник, старший советник при посольстве России в Китае.

В 1997—2000 гг. — директор Департамента экономического сотрудничества МИД России.

21 октября 1998 — 14 июня 2000 гг. — член Коллегии МИД России.

21 апреля 2000 — 28 декабря 2001 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет.

28 декабря 2001 — 12 июля 2004 гг. — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации.

12 июля 2004 — 8 апреля 2006 гг. — Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и Представитель Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций.

8 апреля 2006 — 22 апреля 2013 гг. — первый заместитель Министра иностранных дел России.

С 23 апреля 2013 по 13 сентября 2022 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике.

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