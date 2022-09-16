фото очевидцев

У ТЦ «Облака» в Энгельсе столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 16 сентября, в Энгельсе произошло ДТП. Примерно в 12:00 у дома №25 по улице Тельмана столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser с 44-летним мужчиной за рулем и Lada Priora, за рулем которой сидел 42-летний водитель.

В результате ДТП водитель «Приоры» обратился за медицинской помощью

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