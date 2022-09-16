В Москве простились с Владимиром Сунгоркиным

Похороны Владимира Сунгоркина в Москве

Сегодня, 16 сентября, в Москве простились с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Николаевичем Сунгоркиным.

Церемония состоялась на Троекуровском кладбище

Церемония состоялась на Троекуровском кладбище. В 12:00 по московскому времени в траурном зале прошла гражданская панихида и отпевание. Главного редактора «Комсомольской правды» похоронили на аллее журналистов рядом с Михаилом Зеленским, Андреем Стениным, Анатолием Лысенко и Сергеем Доренко.

Слова соболезнования выразили президент Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Мария Захарова и многие другие лица.

Напомним, главный редактор «Комсомольской правды» скоропостижно скончался 14 сентября. Во время экспедиции в Приморском крае у него случился инсульт. Покойному было 68 лет.

Главного редактора «Комсомольской правды» похоронили на аллее журналистов

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