В Балашове отменят салют на День города из-за спецоперации на Украине. Об этом стало известно из телеграм-канала главы Балашовского района Павла Петракова.

— Дорогие друзья! Мы очень ждали День города, готовились к нему. Но в нашей жизни есть — общепринятые человеческие ценности, которые выше этого.

По окончании велопробега в 10.30 приглашаем горожан принять участие в патриотической акции в поддержку российской армии «Zа Мир! Zа Своих! Za Победу!». Фаер-шоу и праздничный салют отменяются. Завершением торжественных мероприятий, посвященных Дню города, станет вечерняя программа «Славен город над Хопром!»

Остальные запланированные программные мероприятия состоятся: будут работать тематические площадки образовательной, патриотической, спортивной и творческой направленности. Надеюсь, что балашовцы поддержат нашу позицию, — рассказал Петраков.

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