Фото: ООО "КВС"

Саратовец скинул в унитаз носки и устроил аварию. Сегодня, 16 сентября, коммунальщики рассказали о самых странных причинах засоров на неделе.

Как признаются специалисты, саратовцы частенько пренебрегают правилами утилизации отходов и отправляют в унитаз влажные салфетки, предметы женской гигиены, а также очистки овощей и фруктов.

- По тому же адресу из канализационного профиля была извлечена жестяная банка из-под алкогольного напитка, - отметили сотрудники КВС.

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