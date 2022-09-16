фото: минспорта

Владимир Логинов из Энгельса стал чемпионом Европы по самбо. Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта области.

В городе Нови-Сад, Сербия, проходит первенство и чемпионат Европы по самбо, в котором принимают участие спортсмены из 27 стран. Российские и белорусские спортсмены были допущены под флагом Международной федерации самбо в соответствии с решением Исполкома ФИАС.

В финальной схватке Владимир Логинов из Энгельса одержал победу над представителем из Республики Молдова и завоевал золотую медаль в весовой категорий 71 кг.

Логинов занимается в Саратовском областном центре спортивной подготовки, воспитанник спортивной школы «Центральная». Подготовили спортсмена, тренеры Александр Никитин и Седрак Торосян.

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