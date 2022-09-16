Житель Красноармейска предстанет перед судом за «случайное» убийство. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 41-летний житель Красноармейска 3 июня, будучи в гостях, распивал спиртное. В ходе посиделок мужчина повздорил с хозяином дома и несколько раз ударил его кулаком. Повалив на землю, мужчина бил пострадавшего ногой по голове.

Позднее, от полученной травмы хозяин дома скончался. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»

Уголовное дело направлено в Пугачевский районный суд для рассмотрения по существу.

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