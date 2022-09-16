Поздравление Романа Бусаргина со вступлением в должность от Сергея Комарова

Уважаемый Роман Викторович!

От имени всего коллектива ООО «Октябрьское» и своего лично, хочу сердечно поздравить Вас с официальным вступлением в должность. Вы победили в результате четных и открытых выборов, где саратовцы показали, с кем связывают свое будущее и плодотворное, стабильное развитие региона.

Для нас, жителей Перелюбского района, особенно отрадно, что во главе области оказался выходец из простой семьи, из маленького села в Краснопартизанском районе. Мы точно знаем, что Вы не останетесь безучастными к проблемам тех, кто работает на земле. Ваша порядочность, профессионализм и высокие управленческие качества позволяли нам двигаться вперед, несмотря на все трудности. Именно такой человек должен стоять у руля в трудную минуту.

На протяжении многих лет, Вы, Роман Викторович, не словом, но делом показывали готовность улучшить жизнь людей, раскрыть потенциал региона. Желаю Вам сил и мужества на выбранном пути!

С уважением, Сергей Викторович Комаров

Сергей Викторович Комаров

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