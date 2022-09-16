Правительство Саратовской области сложило свои полномочия в связи с тем, что Роман Бусаргин вступил в должность главы региона, об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Это стандартная процедура, которая каждый раз проходит при избрании нового губернатора. Она предусмотрена ст. 59 Устава Саратовской области и ст. 6 Закона Саратовской области «О Правительстве Саратовской области».

Все должностные лица органов региональной власти продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава регионального Правительства.

Распоряжение губернатора

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