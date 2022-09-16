Поздравление Романа Бусаргина от директора ООО «Родина» Вячеслава Аистова

Уважаемый Роман Викторович!

От имени всего коллектива ООО «Родина» и своего лично искренне поздравляю Вас с победой на выборах и новым назначением! Саратовцы оценили Ваш многолетний труд на благо региона и оказали заслуженную поддержку.

Мне, как жителю Саратовской области крайне важно знать, что регионом будет управлять во всех смыслах наш человек, выходец из народа. Вдвойне приятно видеть в кресле губернатора того, кто родился в сельской местности. Ведь Вы, как никто другой, знаете проблемы и потребности простого фермера, понимаете насколько тяжел и важен его труд. Особенно сейчас, когда страна столкнулась с трудностями и внешним давлением.

На протяжении многих лет мы все наблюдали за тем, как активно вы решаете проблемы жителей, заботитесь о благополучии региона, помогаете нам развиваться и ставить перед собой новые цели.

Желаем Вам удачи во всех начинаниях и обещаем и впредь поддерживать, следовать за Вами.

С уважением, Аистов Вячеслав Николаевич,

директор ООО «Родина»

Вячеслав Николаевич Аистов

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