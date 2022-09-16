Скриншот с официального сайта

Три саратовчанки поборются за звание «Мисс Офис – 2022». Информация размещена на официальном сайте международного конкурса.

От Саратовской области участие в кокурсе примут сотрудница областного УФК Ольга Павлова, представитель мебельной фабрики «Мария» Дарья Кошелева и главный бухгалтер ООО «Эдент» Татевик Заикина. Голосование за участниц доступно на официальном сайте конкурса.

Главным призом конкурса является 3 миллиона рублей, корона и контракт с модельным агентством. Имена финалисток станут известны 10 октября, а итоги подведут на финальном шоу, 19 ноября.

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