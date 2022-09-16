В Саратове три дня не будет ходить троллейбус № 3

Ведутся работы

В Саратове перестанет ходить троллейбус № 3. Об ограничении движения на время плановых работ по подготовке тепловых сетей к зимнему периоду сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

Завтра, 17 сентября, с 9.00 закрывается движение транспорта, в том числе троллейбусного маршрута № 3:

- по ул. Максима Горького между ул. Большая Казачья и ул. Киселева;

- по ул. Максима Горького между ул. Сакко и Ванцетти и ул. Дзержинского.

Работы планируется закончить к 20.00 в понедельник, 19 сентября.

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