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Первое заседание обновленной Саратовской облдумы назначено на 21 сентября. Об этом сообщает сайт Саратовской областной думы

21 сентября, в 10:00 пройдет первое заседание обновленного заксобрания.

В новом парламенте региона большинство, 29 мандатов, получили представители «Единой России», 5 — КПРФ, по 2 — ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду», по 1-му — «Родина» и «Новые люди».

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