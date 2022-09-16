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Происшествия16 сентября 2022 10:30

Жительница Балаково пожаловалась на нападение в парке

Пострадавшая гуляла с ребенком
Наталия Калинина

Жительница Балаково пожаловалась на нападение в парке. Вчера, 15 сентября, она написала об этом в социальной сети.

В сети жительница Балакова рассказала, что в парке ГДК на нее напал неизвестный. Там она гуляла с ребенком в коляске.

Мужчина в зеленой куртке и зеленой кепке шел навстречу, а затем схватил за капюшон толстовки, и начал душить. Спастись пострадавшей помогла проходившая мимо женщина. Только при ее появлении нападавший замешкался и жертва смогла убежать.

Случайная свидетельница согласилась стать свидетелем во время подачи заявления.

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