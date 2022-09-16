Поздравление Романа Бусаргина от руководителя КФХ Валентины Владимировны Анохиной

Уважаемый Роман Викторович!

От себя лично и от имени всего коллектива нашего крестьянско-фермерском хозяйства поздравляю Вас с убедительной победой на выборах.

Назначение на пост губернатора стало знаком высокого доверия со стороны жителей региона, а также благодарности за проделанную работу. Саратовцы сказали свое слово: признали Ваш высокий хозяйственный и политический профессионализм, большой опыт, умение организовать и повести людей за собой. Избиратели высоко оценили Вашу многолетнюю упорную работу на благо родной области, мы готовы двигаться дальше под вашим руководством.

Искренне благодарна Вам за ту масштабную поддержку, что получали саратовские аграрии все эти годы. Неоценим тот вклад, который Вы внесли в развитие и модернизацию сельского хозяйства. С Вашей помощью мы готовы и дальше показывать рекордные показатели и укреплять продовольственную безопасность страны.

Желаю Вам и дальше двигаться в выбранном направлении! Уверена, впереди у нас успешная реализация намеченных планов и проектов. Стойкости Вам и уверенности в собственных силах, удачи в делах и начинаниях, крепкого здоровья и позитивного настроя на будущее!

С уважением, руководитель КФХ Валентина Владимировна Анохина

Балаковский район

Валентина Анохина

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