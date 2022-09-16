фото: СУ СКР

В Марксе во время застолья мужчина забил пенсионера насмерть. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 13 сентября к 46-летнему жителю Маркса в гости пришел 70-летний сосед. Мужчины сели выпить, во время застолья между соседями возник конфликт. Младший из собутыльников набросился на пенсионера и избил его, после чего отнес его в квартиру. На следующий день тело было найдено соседями.

Следователем СК 46-летний подозреваемый задержан. Причиной смерти мужчины явилась тупая сочетанная травма тела.

Расследование уголовного дела продолжается.

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