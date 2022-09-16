За попытку взятки в тысячу рублей саратовец может сесть в тюрьму. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Вчера, 15 сентября, сотрудник ГИБДД остановил автомобиль нарушителя и начал составлять протокол по статье «неправильный поворот или разворот». Штраф за данное нарушение составляет 1000-1500 рублей. 25-летний саратовец протянул полицейскому тысячу рублей и попросил закрыть глаза на нарушение.

Инспектор отказался от взятки, водитель предложил повторно. Теперь ему грозит штраф до миллиона рублей или до трех лет тюрьмы.

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