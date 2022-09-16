Фото: Комитет охоты

Жителей Саратовской области призвали фотографировать браконьеров, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба регионального комитета охотничьего хозяйства.

Сообщить о нарушениях граждане могут по номерам 8-937-818-0501 и 68-05-01. Так же жители области могут отправлять фото и видеодоказательства в мессенджеры WhatsApp и Telegram, где они будут рассмотрены сотрудниками комитета.

Фото и видеофиксация должна производиться в специальных приложениях, указывающих дату, время и место съемки. В качестве примера в сообщении привели программу Timestamp Camera Free, ее можно скачать бесплатно в магазинах AppStore и Google Play.

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