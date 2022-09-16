Фото из соцсетей

Саратовцев беспокоит обильная пена на Волге. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 15 сентября, в городском сообществе «ЧП Саратов» появилась анонимная публикация. Саратовец недоумевает по поводу скопившейся у берега реки и на мелководье обильной грязновато-белой пены. Фотография сделана прямо на Набережной Космонавтов.

В комментариях горожане успокоили автора публикации, заверив что это нормальное явление для этого времени года и некоторые из них помнят подобную пену на Волге с детства.

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