Вчера, 15 сентября, саратовский «Автодор» проиграл московскому МБА на первом из предсезонных матчей в Москве, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе саратовской команды по различным причинам отсутствовали четыре игрока: Евгений Колесников, Виталиюс Пранаускис, Кристиан Джонс и Грег Уиттингтон. Матч завершился со счетом 86:54 в пользу хозяев.

Сегодня наша команда сыграет международный матч с белорусской командой «Минск».

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