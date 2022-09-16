СГТУ вошел в ТОП-15 вузов страны по рейтингу медийной активности

Фото: Мининформ Саратовской области

СГТУ вошел в ТОП-15 вузов страны по рейтингу M-RATE.

Министерство науки и высшего образования РФ запустило первый в России сайт с рейтингом вузов. Теперь можно отследить медиаактивность любого из 229 университетов, вся информация, изменяемая каждый месяц размещена на официальном сайте.

— M-RATE – единственный официальный рейтинг вузов России. Он учитывает эффективность работы университетов в медийном пространстве по трем основным направлениям: работе со СМИ; с собственной аудиторией в группах и каналах во всех основных социальных сетях; с собственными сайтами, — сообщается на сайте.

За август 2022 года СГТУ имени Гагарина Ю.А. вошел в ТОП-15 вузов страны по сводному рейтингу M-RATE (вуз расположился на 15 строчке), а в рейтинге по социальным сетям - на 10 месте.

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