Фото: Типичный Балаково
Сегодня, 16 сентября, в Балаково загорелась квартира в пятиэтажке. Горожане появились кадрами с места событий в социальной сети.
Как подтвердили в ГУ МЧС региона, пожар произошел в пятиэтажном на улице Заречной. Очаг располагался в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила пять квадратных метров, горели домашние вещи.
Пострадавших не было. Выезжали на тушение три экипажа.
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