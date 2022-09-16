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Общество16 сентября 2022 8:05

В Балаково загорелась квартира в пятиэтажке

Балаковцы стали свидетелями пожара
Наталия Калинина
Фото: Типичный Балаково

Фото: Типичный Балаково

Сегодня, 16 сентября, в Балаково загорелась квартира в пятиэтажке. Горожане появились кадрами с места событий в социальной сети.

Как подтвердили в ГУ МЧС региона, пожар произошел в пятиэтажном на улице Заречной. Очаг располагался в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила пять квадратных метров, горели домашние вещи.

Пострадавших не было. Выезжали на тушение три экипажа.

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