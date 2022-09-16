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Происшествия16 сентября 2022 7:49

В Лысогорском районе неизвестный водитель насмерть переехал женщину и скрылся

Савва Чуйченко

В Лысогорском районе водитель насмерть переехал женщину и скрылся, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 16 сентября, в промежуток времени с 2:00 до 4:00 на улице Парковой поселка Лысые Горы. Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве наехал на пешехода, находящегося на проезжей части и скрылся с места происшествия.

На месте работают сотрудники ГИБДД, сбежавший водитель разыскивается.

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