В Лысогорском районе неизвестный водитель насмерть переехал женщину и скрылся

В Лысогорском районе водитель насмерть переехал женщину и скрылся, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 16 сентября, в промежуток времени с 2:00 до 4:00 на улице Парковой поселка Лысые Горы. Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве наехал на пешехода, находящегося на проезжей части и скрылся с места происшествия.
На месте работают сотрудники ГИБДД, сбежавший водитель разыскивается.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.