Юрий Зубрилин

Скончался Юрий Зубрилин. Об этом сообщает Избирательная комиссия Саратовской области.

Вчера, 15 сентября 2022 года на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший председатель избирательной комиссии Калининского муниципального района Саратовской области Зубрилин Юрий Анатольевич.

Юрий Анатольевич родился 13 января 1959 года в г. Калининске Саратовской области.

Всю свою трудовую деятельность на протяжении 37 лет Юрий Анатольевич осуществлял в г. Калининске, 25 лет из которых посвятил избирательной системе.

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