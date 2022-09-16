фото очевидца

Балашовцев беспокоят голодные утки в Военном городке. Об этом стало известно из социальных сетей.

В Балашове, на пруду в Военном городке местные жители заметили голодных уток, о чем рассказали в паблике «Типичный Балашов». Автор публикации предположил, что уткам нечего есть.

— Они голодные, за хлебом выходят на берег. Кто считает, что хлебом нельзя кормить уток, приносите, что считаете нужным, - пишет аноним.

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