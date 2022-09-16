Сегодня, 16 сентября, в Саратове без воды остался частный сектор и улица в Октябрьском районе города. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ремонт водопровода идет в поселке Завокзальный. Из-за него примерно до 15.00 прекращена подача холодной воды для абонентов частного сектора в этом поселке.

В октябрьском районе идут работы на водопроводных коммуникациях по адресу Белоглинская,17. До 20.00 прекращено холодное водоснабжение абонентов улицы Белоглинская, от Вольской до 53-й Стрелковой дивизии.

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