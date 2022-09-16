Вчера, 15 сентября, в Балаково из-за неисправной стиральной машины загорелась квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 15.26 из девятиэтажного дома на улице 30 лет Победы. Очаг располагался в квартире на первом этаже. Горела стиральная машина в коридоре.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. На тушение выезжали три экипажа. Пострадавших не было.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.