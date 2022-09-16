фото очевидца

В Волжском районе Саратова автомобиль ушел под землю. Об стало известно из социальных сетей.

Сегодня утром, 16 сентября, в городском сообществе «Подслушано Саратов» появилась анонимная публикация. На приложенной фотографии передней частью автомобиль провалился в коммунальную яму. Автомобиль наполовину ушел в яму, так что глубину и диаметр ямы можно оценить.

Однако, рядом с провалом расположена заградительная лента.

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