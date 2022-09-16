На жительницу Лысогорского района завели уголовное дело за неуплату алиментов

На жительницу Лысогорского района Саратовской области завели уголовное дело за неуплату алиментов, об этом сообщает пресс-служба УФСП по Саратовской области.

39-летнюю женщину ранее лишили родительских прав, но это не освободило ее от обязанности перечислять часть дохода на содержание двух своих сыновей. Так постановил суд. Сумма ее долга превысила 700 тысяч рублей, а один из сыновей успел достигнуть совершеннолетия.

Чтобы заставить женщину выплатить положенное детям, к ней применяли различные методы воздействия. Она была ограничена в праве выезда за пределы страны, ее банковские счета арестовали. Женщину неоднократно направляли в центр занятости, но она не желала работать, а вскоре и вовсе перестала появляться по адресу регистрации. За это на нее составили административный протокол, однако и это не возымело эффекта.

Теперь на женщину возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы до года. Материалы дела направлены в суд.

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