фото: архив КП

В Саратове троллейбусы встали из-за дорожных работ. Об этом сообщает СГЭТ в своем официальном сообществе.

Сегодня, 16 сентября, в Саратове перестали ходить троллейбусы №16. Информацию о сбое в движении электротранспорта администраторы разместили в 5 утра. Сообщается, что причиной остановки маршрута стали дорожные работы на пересечении улиц Большая Казачья и Аткарская.

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