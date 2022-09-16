В Саратовской области коронавирусом заразились еще 858 жителей

На сегодня, 16 сентября, в Саратовской области коронавирусом заразились 858 еще жителей. Всего обнаружено 275 297 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 262 645 человек, за сутки — 1305. В стационарах остаются 286 человек, а на амбулаторном лечении 6 365 саратовцев.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 47;
- 7-14 лет — 84;
- 15-17 лет — 19;
- 18-29 лет — 91;
- 30-49 лет — 192;
- 50-64 лет — 190;
- 65 и старше — 235.
С пневмонией поступили 13, с признаками ОРВИ — 845.
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