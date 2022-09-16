За лето в Саратове поженились 5 180 пар

Фото: Архив КП

За лето 2022 года в Саратове поженились 5 180 пар. Такую статистику предоставил региональное управление ЗАГСа.

Чаще всего молодожены выбирали для регистрации брака спецотдел «Дворец бракосочетаний» Саратова, отдел ЗАГС в Энгельсе и Ленинский отдел ЗАГС Саратова.

Подать заявление можно на личном приеме или через личный кабинет на портале «Госуслуги».

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