Фото: Саратов онлайн

В Саратове мусоровоз провалился в яму возле контейнерной площадки. Сегодня, 16 сентября, об этом пишет горожанин в социальной сети.

Как пишет Денис Логинов в группе «Саратов онлайн» инцидент произошел возле дома по адресу проспект Строителей, 56.

- Около мусорных баков в яму провалился Камаз. После этого может сделают у нас дорогу, и уберут эту мусорку куда-нибудь? – пишет саратовец.

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