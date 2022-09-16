фото: ГИБДД

В Волжском районе Саратова иномарка сбила пенсионерку. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 15 сентября, в центре Саратова произошло ДТП. Примерно в 17:24 напротив дома №2 по Московской 83-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пенсионерку сбил Renault Sandero, за рулем которого сидел 40-летний мужчина. После столкновения с пожилой женщиной водитель иномарки вывернул руль и врезался в припаркованный на обочине Ford Kuga.

В результате ДТП пенсионерка попала в больницу.

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