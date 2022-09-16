Фото: Минприроды

На Кумысной поляне поймали двух поджигателей и трех пьяных. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

На поляне установлены соответствующие информационные знаки. Размещены уже более 40 информационных табличек. Часть заездов для транспорта перекопана. Правоохранители регулярно проводят по выявлению нарушителей. В 2022 году были обнаружен выявлено девять правонарушений: два нарушения пожарной безопасности, трое пьяных в общественном месте, и четверо купавшихся в неположенных местах.

Двое сотрудников на служебных лошадях ежедневно патрулируют парк по маршруту «Кумысная поляна» и «Андреевские пруды».

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