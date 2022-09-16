Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 15 сентября, в Балаково прохожие нашли труп на остановке. О смерти пожилого мужчины сообщает СУ СК по Саратовской области.

Тело было обнаружено вечером на остановке общественного транспорта на улице Саратовское шоссе, его заметили прохожие. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. Умер 73-летний мужчина.

Идет установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

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